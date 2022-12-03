民主党打破传统 美总统候选人初选首站拟改在南卡罗来纳州

（法新社华盛顿2日电） 美国民主党人今天表决同意调整2024年总统大选候选人初选时程，让非裔美国人在决定代表民主党的候选人时，享有更重要的话语权。

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总统拜登昨天才刚提议民主党的总统候选人提名时程应有所改变，今天党内就推出这项出人意表的行动。拜登曾说，他有意在2024年竞选连任。

在每隔4年举办一次的总统候选人初选过程中，爱荷华州和新罕布什尔州向来最受瞩目，因为这两州是第一批举行初选的地方。爱荷华州属于乡村，绝大多数居民是白人；而新罕布什尔州的面积在全美偏小、人口偏少。

拜登昨天在写给民主党全国委员会（Democratic National Committee）规章制度委员会的信中建议，民主党的第一场2024年总统候选人初选应在南卡罗来纳州举行。位于美国东南部的南卡罗来纳州拥有庞大非裔人口。

规章制度委员会今天透过口头表决，同意这项提议，只有爱荷华州和新罕布什尔州代表反对。新的初选时程将于2023年2月交由民主党全国委员会全会表决。

拜登2020年赢得南卡罗来纳州的初选，让他的竞选阵营士气大振，他最终获得民主党提名参选总统，并成功入主白宫。

拜登在信中说：「除非获得有色人种选民的压倒性支持，否则无法获得民主党提名并赢得大选，这些选民包括非裔、棕色人种和亚裔美国人，以及太平洋岛国裔。」

他说：「数十年来，非裔选民一直是民主党尤为重要的支柱，却被安排在早期初选程序的后头。」

「是时候停止把这些选民视为理所当然，也是时候让他们在程序中拥有声量更大、更早的投票权。」

新的初选时程是规划在2月3日于南卡罗来纳州举办第一场初选，接着是2月6日在内华达州和新罕布什尔州，2月13日在乔治亚州，2月27日在密西根州。

但爱荷华州和新罕布什尔州的民主党领导高层并不欢迎拜登的提议。

爱荷华州民主党主席威尔本（Ross Wilburn）说：「像爱荷华这样面积小的乡村州，必须在我们的总统候选人提名程序中有声量。」

新罕布什尔州民主党主席巴克利（Ray Buckley）也坚称这个位于东北部的州「要先举办初选」。他说：「我们数十年来挺过多次（变更的）企图，这次也一样。我们是全国首批举办初选的州，这是本州逾百年历史不可或缺的一部分，且铭刻在本州法律里。」

相较之下，在野的共和党则仍规划在爱荷华州举办第一场2024年总统候选人初选。

已宣布再度参加2024年总统大选的前总统川普指责民主党人「背离善良勤奋的爱荷华人民」。他还在声明中说：「我等不及要回到爱荷华了。」

© 2022 AFP