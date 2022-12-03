泽伦斯基：俄油价格上限「不严重」 无助终结战争

（法新社基辅3日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，尽管西方国家同意针对俄罗斯石油设定每桶60美元价格上限，但这项措施对莫斯科来说「并不严重」，也无助阻止俄罗斯在乌克兰发动战争。

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七大工业国集团（G7）和澳洲2日达成协议后，欧洲联盟（EU）现在也准备批准俄油价格上限。该措施旨在减少俄罗斯出售石油的收入，同时防止全球油价飙升。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚间发布的视讯演说中表示，「俄罗斯透过蓄意破坏能源市场稳定，给世界上所有国家带来巨大损失。」他还形容，制定价格上限的决定是一项「软弱的表态」。

泽伦斯基强调，「无论如何都必须动用更强力的工具，这只是时间早晚的问题。很可惜，（西方国家）将错过这次机会。」

「逻辑显而易见：如果俄油价格上限是60美元，而不是波兰和波罗的海国家讨论的数字，比如30美元，那么俄罗斯每年仍将赚进约1000亿美元。」

他说，「这笔资金还将用来进一步破坏现正试图避免做出重大决定国家的稳定。」

在针对俄油上限的谈判期间，波兰曾试图坚持每桶30美元的价格，不过该国最终在2日同意提高上限。

© 2022 AFP