爱沙尼亚向美国采购6套海马士火箭系统

（法新社塔林3日电） 波罗的海国家爱沙尼亚国防机关今天宣布，已向美国采购6套高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士），总额2亿多美元（约新台币62亿元）。是爱沙尼亚史上最大军购案。

广告 继续浏览后续

自从俄罗斯今年2月开始侵略乌克兰后，与俄国相邻的爱沙尼亚就增加了国防支出，其余2个波罗的海国家拉脱维亚与立陶宛也这么做。

美国在俄乌战争中提供海马士火箭系统给乌克兰，许多人认为这是乌军弹药库里最高效的武器之一，在反攻俄军的战场上发挥了显着作用。

爱沙尼亚国防投资中心（Estonian Centre for Defence Investments，ECDI）在声明中说，它的秘书长沙尔（Magnus-Valdemar Saar）昨天与美国国防部辖下国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）签署采购合约，以强化爱沙尼亚的间接射击能力。

爱沙尼亚国防投资中心军备部门经理李普（Ramil Lipp）表示，爱沙尼亚也将「采购弹药和通讯解决方案，以及取得训练、后勤和武器寿期解决方案」。

爱沙尼亚国防投资中心并未提供火箭订购数量细节，仅说这起军购案包含能打击300公里远目标及较短程的火箭。

美方将于2024年向爱沙尼亚运交第一批货。

立陶宛11月也表示，将向美国采购8套海马士火箭系统，总价为4亿9500万美元。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2022 AFP