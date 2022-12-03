陆制零件洗产地逃关税 美点名4太阳能企业涉入

（法新社华盛顿2日电） 美国商务部今天指控4家太阳能企业透过第3国「洗产地」的方式，规避美国对中国制零组件课徵的进口关税。这项初步调查结果恐加剧北京与华府之间原已紧张的贸易关系。

广告 继续浏览后续

美国商务部（The US Commerce Department）一直在调查特定太阳能电池及模组制造厂，试图规避向中国徵收反倾销税和反补贴税规定的相关指控。

调查人员发现，受到调查的企业中有4家将中国制的零组件运往数个东南亚国家进行简单处理后再运往美国，「试图规避」美国关税规定，包括2家中国企业、1家加拿大企业及1家越南企业。

4家企业分别是香港比亚迪公司、中国天合光能公司、阿斯特阳光电力集团（Canadian Solar）及越南光伏科技公司（Vina Solar），据称他们从柬埔寨、泰国及越南发货。

美国商务部在声明中表示：「这类行为形同试图规避对于进口自中华人民共和国的太阳能电池和模组，课徵反倾销税及反补贴税的命令。」

声明中表示，这项初步判定「强调美国商务部必须要让中华人民共和国为其扭曲的贸易行为负责，这些行为损害了美国产业。」

美国商务部接下来将进行审计，涉及的各造可对调查结果发表评论，目前暂定2023年5月将做出最终决定。

美国制造业联盟表示，由于美国总统拜登6月宣布缓徵太阳能关税两年，适用于这次接受调查的柬埔寨、泰国、越南和马来西亚，因此要到2024年6月才能对这些进口产品课徵关税。

© 2022 AFP