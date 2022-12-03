高科技集一身 美首揭匿踪轰炸机B-21面纱

（法新社加州帕姆戴2日电） 美国今天揭开最新B-21「突袭者」（Raider）式匿踪轰炸机神秘面纱，集高科技于一身的B-21能挂载常规或核武，甚至将来还能发展具备无人驾驶的能力。

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B-21制造商诺斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）在位于加州帕姆戴（Palmdale）的工厂举行这场精心设计的首度公开仪式，典礼以美国国歌开场，随后安排现役3款轰炸机飞越典礼上空。

随后新飞机的机库门慢慢开启，随着戏剧性的音乐与灯光及掌声，覆盖在机上的遮布被揭开，展露出一架光滑的灰色轰炸机，每架的成本预计约7亿美元。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在这项B-21首度对外公开的仪式上说：「B-21是30多年来首款新锐战略轰炸机，是美国持续拥有匠心独具与创新等优势的明证。」

飞机许多具体细节仍维持保密，但奥斯汀表示B-21将为现有美军轰炸机队带来显着优势。他盛赞B-21的航程，称没有任何一款别的长程轰炸机能有相同效能，尤其飞机被设计成史上最具维护性的轰炸机。

奥斯汀还说：「50年来匿踪科技的进展全注进B-21，即便最精密的防空系统都难以侦测到天上的B-21。」

B-21也设计成具备「开放系统架构」，以便能容纳与采用目前尚未发明、日后才会研发出的新武器。

B-21虽要到2023年首飞，但诺格公司已使用先进的数位双生（digital twin）技术测试过飞机的能耐。

© 2022 AFP