（法新社德黑兰3日电） 伊朗努力平息两个多月来与服装要求相关的抗争之际，今天表示，正在审查1条有数十年历史、要求女性遮盖头部的法律。

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法新社报导，22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐视伊斯兰教法而被道德警察逮捕，并于9月16日死亡后，抗议活动席卷伊朗。

示威者焚烧头巾，高喊反政府口号。艾米尼去世后，越来越多女性不再戴头巾，尤其是在德黑兰时尚的北部地区。

伊朗总检察长蒙塔兹瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「国会和司法部门都在研究」是否需要修改法律。

半官方媒体「伊朗学生通讯社」（ISNA）报导，蒙塔兹瑞并未具体说明这两个主要掌握在保守派手中的机构，可以修改法律的哪些内容。

蒙塔兹瑞说，审查小组11月30日与国会的文化委员会见面，「1、2周内就会看到结果」。

伊斯兰革命4年后，1983年4月，伊朗妇女戴头巾成为强制规定。在1个保守派坚持认为应该强制戴头巾，改革派则希望把选择权留给个人的国家，这仍是高度敏感的问题。

今年7月，极端保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）呼吁动员「所有国家机构执行头巾法」，但许多女性继续违反规定。

9月，伊朗主要改革派政党呼吁废除强制性头巾法。

© 2022 AFP