伊朗开始建造新核能发电厂

（法新社德黑兰4日电） 伊朗原子能机构表示，伊朗已开始在西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）建造一座新的核能发电厂，预计需7年时间。

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伊朗原子能组织（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）昨天在电视上宣布，发电量300百万瓦的卡伦（Karun）发电厂在胡齐斯坦省达克霍文区（Darkhovin）开始建造。

艾斯拉米在国家电视台称，这座核电厂将花7年时间建造，预计耗资15亿至20亿美元。

他又说，这座发电厂「最初计画由一家法国公司建造」，但该公司在1979年伊朗爆发伊斯兰革命后，放弃其「承诺」。

艾斯拉米说：「后来由于制裁，其他国家避免与伊朗伊斯兰共和国合作。」

根据2015年达成的一项里程碑协议，伊朗同意封存福尔多（Fordo）的核工厂，并将浓缩铀提炼纯度限制在3.67%，这是防止其秘密发展核武器一系列限制措施的一部分。德黑兰一再否认它寻求研制原子弹。

作为回报，主要大国同意放松对伊朗核计画实施的制裁。

但该协议于2018年破裂，当时的美国总统川普决定退出协议，并对伊朗重新实施严厉的经济制裁。

伊朗随后重启福尔多核工厂，德黑兰上个月表示已开始在那里生产纯度60%的浓缩铀。

伊朗在布什尔（Bushehr）有一座核电厂，发电量为1000百万瓦。

恢复2015年核协议的谈判于2021年4月展开，但由于伊朗与协议其他各方之间关系紧张，最近几个月谈判停滞不前。

© 2022 AFP