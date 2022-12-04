印尼塞梅鲁火山喷发 近2千人撤离避难

（法新社印尼卢马姜县4日电） 印尼塞梅鲁火山今天向空中喷出1.5公里高的高温火山灰云，熔岩沿着山侧流下，促使当局疏散近2000人，时值这座火山上次大喷发夺走数十人性命恰好一周年。

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塞梅鲁火山（Mount Semeru）高3676公尺，是印尼爪哇岛最高峰，位于首都雅加达东南方约800公里。这次喷发促使当局把警戒层级调至最高级别。

印尼地质灾害减灾及火山研究中心（Geological Disaster Mitigation and Volcanology Centre）发言人古纳万（Hendra Gunawan）告诉「罗盘电视台」（Kompas TV），威胁层级升高「意味危险已经威胁到人们的聚落，火山活动已经升级」。

目前尚无伤亡消息传出，但在威胁层级上调至4级后，古纳万警告邻近居民不要前往火山口8公里范围内。

国家灾害应变总署（BNPB）表示，有1979人被送进11处避难所，至少6座村庄受到火山喷发影响。

当地电视台画面显示，以妇孺为主的民众被疏散后躲在学校。

当地救难队跟法新社分享的影像显示，火山口升起巨大黑云吞噬天空，并挡住附近村庄的阳光。

© 2022 AFP