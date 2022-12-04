耶城仅此1位 巴勒斯坦前篮球员化身耶诞老人送暖

（法新社耶路撒冷3日电） 耶路撒冷的旧城区有数十座教堂，但在耶诞将来临之际，这里却只有1位耶诞老人──1位身材魁梧的巴勒斯坦前篮球员。

广告 继续浏览后续

每年12月，基督教朝圣者和其他人来到以色列吞并的东耶路撒冷庆祝耶诞时，街道上总闪耀着绿色和红色的光芒。

而7年前的此时，耶路撒冷有个名叫卡西西耶（Issa Kassissieh）的居民，把他有700年历史的住家一楼改造成石窟，放满糖果和热红酒，还提供造访者坐在耶诞老人腿上的机会。

身着红色耶诞老人装、留着胡子的卡西西耶今天「呵呵呵」地迎接本季第1批来到耶诞老人之家的访客。本身是基督徒的他说：「耶路撒冷有许多宗教，有穆斯林、基督徒和犹太人，我欢迎信仰各种宗教的人来我家，我向大家敞开双手。」

卡西西耶身高190公分，身为巴勒斯坦篮球队队长，高人一等让他打球时如虎添翼，而这样的「高高在上」，似乎也没让孩子们退避三舍。

8岁的巴勒斯坦穆斯林马瓦（Marwa）笑着告诉法新社：「我不是基督徒，但我还是很爱耶诞老人…我们家也有1棵（耶诞）树。」

来自世界各地的游客排队等着坐到耶诞老人腿上，看看他们是在他的小淘气名单或是乖宝宝名单上。

52岁的美国人帕及多（Alison Pargiter）和她的孩子们一起排队等候：「让我们的孩子玩得开心很重要，但我们也希望他们知道耶诞节背后的故事。」

卡西西耶说，这些小访客索取的礼物非常现代，「每个孩子都跟我要iPhone」。

「我从不随口承诺，但我会说：『我们祷告吧，如果你在我的好宝宝名单，你就会得到它。』」

小时候，卡西西耶的爸爸会为他和他的两个姐妹装扮成耶诞老人。15年前，他翻出父亲的耶诞老人装，决定扮起耶老角色。

但扮演耶老，不只是装扮像就好了，卡西西耶参加了丹麦举办的世界耶老大会，还到美国科罗拉多州的耶诞老人学校学习。

是的，确实有耶老学校这样的地方。

卡西西耶把他在另1所耶老学习中心「查尔斯霍华德耶诞老人学校」（Charles W. Howard Santa Claus School）取得的证书拿给记者看，他说，这证明他是耶路撒冷唯一合格的耶诞老人。

卡西西耶深知耶路撒冷的敏感性，除了对基督徒重要之外，旧城区还有许多犹太人和穆斯林的圣地。数十年来，这里也一直是以色列和巴勒斯坦冲突的焦点。

卡西西耶在石窟里告诉法新社：「从耶路撒冷传递爱与和平的讯息很特别──它是世界的心脏，耶路撒冷和平，世界就和平了。」

对这位土生土长的耶路撒冷人来说，成为好耶老的秘诀很简单，「孩子们问问题，一定要给他们答案」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP