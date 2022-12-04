艾米尼之死引发抗议潮 伊朗废道德警察

（法新社德黑兰4日电） 伊朗媒体今天报导，在人民抗议2个多月后，伊朗已废除道德警察。这波抗议起因库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被控违反国内严格的女性服装规定，遭道德警察逮捕后身亡。

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22岁的艾米尼在首都德黑兰被捕后，于3天后的9月16日过世。此后女性主导的抗议潮席卷伊朗各地，当局则把抗议贴上「暴动」标签。

根据伊朗学生通讯社（ISNA），检察总长蒙塔兹瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「道德警察跟司法无关」且已遭废除。

伊朗学生通讯社指出，蒙塔兹瑞在一场宗教会议上，被与会者问到「为何道德警察停止运作」，作出上述回覆。

道德警察正式名称为「指导巡逻队」（Gasht-e Ershad），成立于前强硬派总统艾马丹加（Mahmoud Ahmadinejad）任内，目的是「传扬端庄和希贾布（hijab，女子头巾）文化」，并于2006年开始巡逻。

蒙塔兹瑞昨天表示，「国会和司法部门都在研究」是否需要修改女子必须穿戴头巾的法律。

总统莱希（Ebrahim Raisi）昨天表示，伊朗的共和制与伊斯兰教基本原则载明于宪法中，但实施宪法的方式可以弹性。

© 2022 AFP