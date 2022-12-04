被控与以色列情报部门合作 4名通敌者遭伊朗处决

（法新社德黑兰4日电） 伊朗司法部门表示，伊朗今天将4名被控与以色列情报单位合作的人处决。库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在羁押期间死亡引发超过两个月抗议活动，伊朗如今紧张情势加剧。

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伊朗司法部门网站米桑线上（Mizan Online）报导：「与犹太复国主义情报部门有关黑帮的4名主要成员经判处死刑，于今天上午执行。」

法新社报导，米桑线上称，在伊朗最高法院维持针对「他们涉嫌与犹太复国主义政权（以色列）进行情报合作和绑架」所作的死刑判决4天后，伊朗将判决付诸执行。

网站称，最高法院11月30日判决确定后，无法上诉。

米桑网站公布这4人分别是奥朵哈札德（Hossein Ordoukhanzadeh）、马默达巴德（Shahin Imani Mahmoudabad）、阿特巴坦（Milad Ashrafi Atbatan）和柏詹迪（Manouchehr Shahbandi Bojandi），但未详细说明他们的背景。

最高法院裁决后，该司法机构网站称，另3名被告因危害国家安全罪、共谋绑架罪和持有武器罪分别被判处5至10年徒刑。

伊朗和以色列已进行长达多年的「影子战争」（shadow war）。伊朗指控以色列对其核子设施进行破坏性攻击和暗杀，对象包括科学家。

伊朗伊斯兰革命卫队5月22日宣称，逮捕到「在以色列情报部门指示下行动的网路」中若干成员。

革命卫队当时发布声明称：「这些人犯下窃盗、破坏个人和公共财产、绑架、勒索及作假口供等罪行。」

7月下旬，伊朗又宣称逮捕了几名据称与以色列情报机构「摩萨德」（Mossad）有关的人，其中包括据称计画针对「敏感地点」发动攻击的库德族叛乱组织成员。

© 2022 AFP