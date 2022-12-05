俄罗斯加强掌控科技巨头 蒲亭盟友加入Yandex

（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯总统蒲亭的长期盟友古德林今天说，他将加入有俄罗斯Google之称的网路巨擘Yandex。克里姆林宫正试图加强对俄国顶级科技巨头的控制。

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法新社报导，前财政部长古德林（Alexei Kudrin）宣布这个消息之前，Yandex经历几个月的不稳定局面，由于俄国进攻乌克兰及公司创始人受到西方国家制裁，员工纷纷逃离。

为因应西方国家的制裁，这家俄国顶尖网路公司和最受欢迎的搜寻引擎将分割俄罗斯和国际业务。分析家说，此举将巩固政府对Yandex的控制。

古德林上周宣布，他将辞去俄罗斯审计署（Audit Chamber）署长一职，专注于「对人民有重大影响 」的私人倡议。

古德林今天说：「我接受Yandex的邀请，成为企业发展顾问。」

他说，他扮演的角色将致力于「确保公司在所有市场，包括国际市场上的长期和永续发展」。

古德林可望监督Yandex重组后的营运，而在6月受到欧盟制裁的Yandex创始人沃罗兹（Arkady Volozh），将在俄罗斯境外发展一些Yandex业务。

俄罗斯当局近年来持续加强对网路的控制，而网路曾被视为俄国言论自由的最后堡垒。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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