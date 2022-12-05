卡达办世足挨批 联合国促FIFA达成劳工权益协议

（法新社杜哈4日电） 卡达主办世界杯足球赛遭受猛烈批评后，联合国国际劳工组织（ILO）秘书长洪博今天对国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺施压，要求在未来审查世界杯主办国家时发挥更大作用。

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洪博（Gilbert Houngbo）在与英凡提诺（Gianni Infantino）会谈前告诉法新社，卡达一直是「双重标准」的受害者，但这个国家也进步了很多，不过仍须为移民劳工做得更多才是。

洪博在接受采访时说，国际劳工组织寻求在落实「尽职调查」未来的候选主办国方面发挥作用。

多年来卡达的劳工权益问题一直饱受批评，从大型建筑计画的劳工死亡争议，到积欠工资、劳工在酷暑下工作等问题，使得国际足总面临愈来愈大压力。

洪博表示，他相信「国际足总非常有决心要确保在未来决定世界杯（World Cup）主办权归属时，将社会问题、尊重劳工标准等视为关键问题」。

曾任非洲多哥共和国总理的洪博表示，尊重人权必须包括「与工作相关的权利，尤其是工作中的健康和安全」。

英凡提诺在声明中表示：「我们多年来一直与国际劳工组织接触，希望确保双方具有成果的合作关系能在未来延续下去。」

洪博表示，对与国际足总就劳工权益达成协议，他秉持「相当乐观」的态度。

他说，同样的规则应该适用于「奥运和其他运动」。

2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥联合举行。洪博说：「理论上，我们没有意见，但不代表我们不会保持警惕。」（译者：纪锦玲）

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