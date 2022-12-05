土耳其赞扬瑞典引渡库德族武装分子

（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其今天乐见瑞典把一名遭定罪的库德族武装分子引渡回土耳其，但暗示期待后续更多行动，才会同意通过瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）申请案。

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安卡拉当局要求瑞典和芬兰对库德族团体采取更强硬的立场，以换取同意它们加入北约。土耳其将库德族团体视为恐怖分子。

土耳其司法部长博兹达（Bekir Bozdag）告诉国营的土耳其之声（TRT）：「送回PKK（库德工人党）恐怖分子是展现（瑞典）诚意的开端。我们希望后续还会有新的。」

瑞典2日引渡安卡拉当局通缉的库德工人党党员塔特（Mahmut Tat）。库德工人党被土耳其及其西方盟国列为恐怖团体。

塔特遭土耳其法院判决超过6年的徒刑，于2015年流亡瑞典，但申请庇护遭瑞典当局驳回。

塔特一落地伊斯坦堡机场后即遭土耳其警方逮捕，被伊斯坦堡法院发监服刑。

俄罗斯2月入侵乌克兰后，芬兰和瑞典扬弃过去数十年来军事不结盟立场，于5月申请加入北约。

瑞典和芬兰入会申请案需经由北约全体成员通过。

土耳其尽管在6月和瑞典与芬兰达成协议，仍扣住未通过两国入会申请案。

安卡拉当局对两国提出要求，土耳其说，该国尤其期待斯德哥尔摩当局对于引渡罪犯和冻结恐怖分子资产等议题采取强硬行动。

匈牙利是另一个未通过这两国申请入会案的北约成员国。匈牙利承诺国会明年将对此案进行表决。

© 2022 AFP