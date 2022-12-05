布林肯警告尼坦雅胡 勿并吞约旦河西岸或屯垦

（法新社华盛顿4日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天誓言反对以色列并吞约旦河西岸或在当地的屯垦行动，但承诺会从行动而非个人性格来评判即将上任、由前总理尼坦雅胡领导的新政府。

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在与包括「宗教锡安主义党」（Religious Zionist）在内的极右翼达成联合政府协议后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）预计将在数天内重新掌权。「宗教锡安主义党」预料会获派主管约旦河西岸屯垦区的职位。

布林肯（Antony Blinken）接受美国左倾亲以色列倡导组织J Stree访问时，向这位以色列老牌领袖道贺。尼坦雅胡曾与美国多任民主党政府发生冲突。

布林肯说：「我们将根据其奉行的政策、而非个人性格，来衡量这个政府。」

他说，无论希望多么渺茫，总统拜登政府会「努力不懈」，维护巴勒斯坦建国希望。

布林肯说：「我们还将持续果断地反对任何破坏两国解决方案前景的行动，包括但不限于屯垦区扩张、并吞约旦河西岸的动作、破坏圣地的历史现状、拆除和驱逐，以及煽动暴力等。」

他说，拜登政府将坚持「核心民主原则，包括尊重 LGBTQ权利，以及对以色列所有公民行使司法平等」。

尼坦雅胡联合政府中的极右翼团体将包括「诺安党」（Noam），其领导人马欧滋（Avi Maoz）坚决反对 LGBTQ权利。尼坦雅胡已表示，耶路撒冷的骄傲游行将继续进行，这与矢言取消游行的马欧滋矛盾。

© 2022 AFP