斯德哥尔摩国际和平研究所：全球供应问题限制2021年武器贸易增幅

（法新社斯德哥尔摩5日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所今天表示，2021年武器和军事服务销售额成长，但受到与COVID-19疫情相关的全球供应问题限制，而俄乌战争使需求增加，同时供应困难加剧。

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斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告指出，前百大军火公司2021年销售的武器和相关服务总额为5920亿美元，比前一年增加1.9%。然而，增幅受到广泛供应链问题的严重影响。

斯德哥尔摩国际和平研究所高级研究员田楠（Nan Tian）告诉法新社：「COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的持久影响真正开始在军火公司中显现出来。」

劳动力短缺和原物料采购困难造成的干扰，已在减缓公司生产武器系统和按时交货的能力。

田楠说：「因此，我们真正看到的是，2021年武器销售成长速度可能会低于许多人的预期。」

这份研究报告的作者表示，预期俄罗斯入侵乌克兰也将使供应链问题恶化，部分原因是「俄罗斯是武器生产所用原物料的一大供应国」。

但俄乌战争同时增加了需求。田楠表示，「未来几年需求肯定会增加」，但同时很难评估会增加多少，他指出两个会影响需求的因素。

首先是向乌克兰运送价值数以亿计美元武器的国家，将寻求补充库存；其次是日益恶化的安全环境意味着「各国正在寻求采购更多武器」。

© 2022 AFP