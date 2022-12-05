清零政策放宽 中国各城市松绑核酸筛检规定

（法新社北京5日电） 包括北京在内多个中国大陆城市今天都放宽新冠防疫筛检规定，许多商业活动纷纷恢复，显示长期严格清零防疫政策引发全国性示威后，北京当局尝试逐步松绑。

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在中央政府下令采取新作法防疫后，各地方当局已开始慢慢撤回一些疫情3年来的严格日常防疫规范。

在首都北京，许多商业活动已恢复正常，通勤族今天已不再需要逾搭乘大众交通工具时出示48小时内的核酸阴性证明。

金融枢纽重镇上海今年一度因疫情扩散封城2个月，现也与北京一样不再要求搭乘大众交通时出示48小时核酸阴性证明，居民进出公园与一些景点时同样也无须再出示阴性证明。

杭州更进一步取消为1000万市民做例行的核酸检测，只剩住在看护之家者、探视者及前往学校与幼儿园者例外。

日前因火灾酿10死点燃这波反防疫封控示威潮的新疆乌鲁木齐市，超市、旅馆、餐厅与滑雪场今天都恢复营业。人口400多万的乌鲁木齐市此前经历全国最长之的一封控时间，有些地区从8月封控至11月。

在2019年底新冠疫情最先爆发的武汉市，当局也在昨天取消搭大众运输前需做核酸的规定，山东省也比照。

© 2022 AFP