澳洲新祭重金悬赏 想破40年前恐攻爆炸案

（法新社雪梨5日电） 澳洲警方今天悬赏100万澳元（约新台币2122万）作为提供破案线索的奖金，想为1982年雪梨犹太人社区发生两起爆炸案重添破案柴火，两起悬案堪称澳洲首桩恐攻。

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法新社报导，1982年12月23日以色列驻雪梨领事馆发生爆炸，大约4小时之后，在雪梨的邦代（Bondi）海滩附近Hakoah俱乐部地下室又发生汽车爆炸。

澳洲警方称两起爆炸悬案是澳洲「首桩恐攻案件」，是「巴勒斯坦民族主义煽动的国际恐怖主义」，当时造成少数人员受伤，但幸无人丧生。

之后在1983年，一名男子因被控涉案一度遭起诉，但在法院开庭审理前就被撤销控罪。

如今新南威尔斯州警方反恐指挥官华尔顿（Mark Walton）表示，凡能提供线索让警方得以破案者，可获100万澳元奖金。

他说警方特别在找寻两男一女，认为这3人手上握有重要资讯。

华尔顿说：「奖金是警方诸多调查策略中一项重要工具，尤其对一些因害怕或不愿意向警方提供讯息者有效。」

他说：「爆炸案一直是本地犹太、以色列乃至澳洲社群心中的阴霾，当然调查人员也从未忘记。」（译者：纪锦玲）

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