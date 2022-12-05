苏丹军文两派签约 终结政治危机

（法新社苏丹首都喀土穆5日电） 苏丹军方和文职领导人今天签定一项初步协议，旨在化解1年前爆发政变以来，一直困扰这个东北非国家的严重政治危机。对此，美国及盟邦表示欢迎。

广告 继续浏览后续

美国、挪威、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国和英国发表联合声明，对于苏丹军文两派达成初步协议表示欢迎。

军事领袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）于2021年10月25日成功夺权，破坏了苏丹在万年总统巴席尔（Omar al-Bashir）2019年被罢黜后开始转向文人统治的艰难过渡期。

在过去的1年里，苏丹几乎每周都有示威抗议，支持民主的医疗团体称1次镇压行动已造成至少121人死亡，同时经济危机不断升级，数个偏远地区的种族暴力事件也有所增加。

政变爆发至今，文人集团之间的分歧不断加深。有人敦促与军方达成协议，另一派则坚持「不合作，不谈判」。

今天的协议由柏罕、军政府副领导人达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）和多个文人集团共同签定，其中最知名的文人集团是「自由及改变力量」（Forces for Freedom and Change, FFC），该组织原本是苏丹彻底实施文人统治前的过渡时期负责政团。 据FFC表示，该协议是在联合国官员、西方外交官以及沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国官员在场的情况下，根据苏丹律师公会（Sudanese Bar Association）的提议谈判而成。

联合国的苏丹事务特使柏蒂斯（Volker Perthes）和非洲联盟（AU）大使贝莱什（Mohamed Belaish）也出席了签约仪式。

FFC表示，在第一阶段，「框架协议为设立过渡文人当局奠定基础」，且其他文人集团也签了协议。

FFC称，解决过渡时期司法和军队改革等问题的最终协议应会在「数周内」完成。

这项协议签定前的数个月，柏罕承诺军方将退居二线，以让各派系就文人政府达成共识。

支持民主人士拒绝接受这项协议，并呼吁举行更多街头抗议活动，要求军队返回军营。

在2020年与苏丹签定和平协议的数名前叛乱分子也表示反对该协议。

前武装叛乱团体「正义平等运动」（Justice and Equality Movement）发言人扎卡拉亚（Mohamed Zakaraia）告诉法新社，新的协议「将带来可怕的后果，并使政治局势进一步复杂化」。

© 2022 AFP