诺贝尔和平奖得主谢尔巴科瓦：俄乌战争目前无法外交解决

（法新社汉堡4日电） 诺贝尔和平奖得主俄罗斯人权组织「纪念」（Memorial）联合创办人之一谢尔巴科瓦（Irina Scherbakova）认为，透过谈判是不可能结束乌克兰战争的，目前没有外交解决方案。

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俄罗斯历史学家谢尔巴科瓦今天在德国汉堡表示：「我很确信，只要（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）政权还在，就无法透过外交途径解决。」

谢尔巴科瓦因为多年来致力于记载前苏联独裁者史达林（Joseph Stalin）时期的罪行，以及她在祖国的人权工作而获颁玛利昂．登霍夫奖（Marion Doenhoff Prize）。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天将玛利昂．登霍夫奖授予谢尔巴科瓦，并称赞她是为「欧洲和平、自由和民主的未来」而战的盟友。

谢尔巴科瓦说：「现在（针对俄乌冲突）的解决方案是军事解决方案。」

她推测，外交手段最终将在解决冲突方面发挥作用，「但这些决定、这种外交只有在乌克兰相信自身已赢得这场战争，并且可以设定条件时才会发生」。 她说，轻率地呼吁和平是「幼稚的」，且说事情不会回到冲突爆发前的状态，「这场战争颠覆了许多事情，再也无法回到从前了」。

谢尔巴科瓦现居德国，她说，当前还有很多工作要做，要在非常艰难时局中将战争里的犯罪行为记录下来。

她说，虽然在「纪念」的一些同事也逃到国外，但有许多人仍留在国内「承受着巨大压力」继续工作。

谢尔巴科瓦的组织「纪念」将于12月10日在挪威奥斯陆领取诺贝尔和平奖。

© 2022 AFP