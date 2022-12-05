2023年10大新闻风云人物 蔡英文入列

（法新社巴黎5日电） 法新社列出10位明年料将跃上头条新闻的风云人物，除了总统蔡英文，还有美国佛罗里达州州长迪尚特，国际货币基金总裁乔治艾娃、迪士尼回锅执行长艾格、哈利王子也都入列。

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●蔡英文

66岁的民主派总统蔡英文2022年接待美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台，引发中国不满，展开大规模报复性军事演习。蔡英文和中国领导人习近平的对峙料持续至2023年。

习近平是中国自毛泽东时代以来最大权在握的领袖，华府警告他可能想比之前预期「更早」夺台。

蔡英文曾将北京计画夺取台湾和俄罗斯入侵乌克兰相比，矢言台湾的主权和自由民主生活方式「没有妥协的余地」。

●佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）

曾经是美国前总统川普门徒的人气佛州州长迪尚特，是否会挑战过去的恩师川普，争取共和党总统候选人提名？

迪尚特在共和党内人气飙升，川普已开始为可能面临的战斗做准备，对抗他「美国再次伟大」（Make America Great Again）主张的信徒迪尚特。

迪尚特11月初在期中选举取得压倒性胜利成功连任，川普力挺的许多候选人表现则差强人意。川普帮自称「反觉醒战士」的迪尚特取了一个绰号「迪假正经」（Ron De-Sanctimonious）。

●国际货币基金总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）

69岁的国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃2023年料将全力以赴，避免通膨和利率飙升引爆新的全球债务危机。

自俄罗斯2月入侵乌克兰推升全球粮食和能源价格后，IMF对全球16个国家提供约900亿美元的金援。乔治艾娃对可能陷入危机国家的建议是：及早行动。

●英国哈利王子（Prince Harry）

随着外界引颈期盼的哈利王子回忆录「备胎」（Spare，暂译）即将问世，英国王室准备迎接可能是破坏性的爆料。

哈利曾承诺将在书中「全盘托出」 王室内部的生活细节，新书将于明年1月10日上市，距离英国女王伊丽莎白二世辞世才4个月。

38岁的哈利王子和妻子梅根（Meghan）2021年接受名嘴欧普拉（Oprah Winfrey）专访时即「无所不谈」，并在专访中指控王室高层成员涉及种族歧视。

●迪士尼执行长艾格（Bob Iger）

71岁的迪士尼前执行长艾格退休后回锅出任执行长，他想要带领迪士尼（Disney）重返他在2005-2020年间建立的往日荣景，但这可能并不容易。

艾格也将得和佛州州长迪尚特讨论迪士尼旗下奥兰多主题乐园的自治权。

迪士尼抨击迪尚特推出「不准讨论同志」（Don't Say Gay）法律，禁止佛州学校为稚龄孩童开设有关LGBT（同性恋、双性恋及跨性别者）议题的课程后，迪尚特中止奥兰多主题乐园的「自治」地位。

●突尼西亚网球女将加博（Ons Jabeur）

突尼西亚网球女将加博2022年成为第一位打入温布顿网赛决赛的阿拉伯女性选手，将力图在2023年夺下她的首座大满贯金杯。

28岁的加博世界排名第二，因为她性格开朗，以及拿下多次金杯，而在国内有「幸福部长」（Minister of Happiness）的称号。加博目前已赢得三座WTA冠军杯。

●美国田径名将麦劳夫林（Sydney McLaughlin）

美国田径名将麦劳夫林继去年东京奥运拿下女子400公尺跨栏和4x400公尺接力两面金牌后，今年打破自己缔造的世界纪录，为这项一向没有受到重视的运动吸引大批粉丝关注。

23岁的麦劳夫林被视为百年一遇的天才运动员，她暗示自己可能参加400公尺赛事。

她将成为明年8月在匈牙利布达佩斯举行的世界田径锦标赛最受瞩目的选手之一。

●奈及利亚政坛黑马欧必（Peter Obi）

奈及利亚将在明年2月举行总统大选，最值得关注的是61岁的前安那布拉省长欧必。

奈及利亚自1999年结束军事统治以来，政坛由两大党把持，欧必以两大党之外另一选择的诉求打选战，激励年轻人出来投票。

这位承诺打造「新奈及利亚」的劳工党（Labour Party）候选人，领导安那布拉省（Anambra）8年期间财政管理审慎，宣称这证明他具有领导能力。

●澳洲女星玛格罗比（Margot Robbie）

32岁的澳洲女星玛格罗比（Margot Robbie）和加拿大性感男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）扮演芭比（Barbie）和肯尼（Ken）的「芭比」真人版电影首张剧照6月曝光时，网路几乎陷入当机。

美国才女葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）执导的女性主义版「芭比」是2023年最受期待的电影之一，导演达米恩查泽雷（Damien Chazelle）的「巴比伦」（Babylon）也是。

●法国篮球天才温班亚马（Victor Wembanyama）

法国18岁篮球天才温班亚马打球风格令人感到兴奋，一般预料他将成为明年美国职篮NBA选秀会状元，NBA已开始线上转播温班亚马在法国篮球甲级联赛大都会92队（Metropolitans 92）的比赛。

NBA超级巨星詹姆斯（LeBron James）非常欣赏温班亚马，认为这位220公分的身材瘦长小将拥有一个世代难得一见的天分，近乎于「外星人」。

© 2022 AFP