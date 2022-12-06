乌克兰续深入俄境攻击 库斯克一机场油槽失火

（法新社基辅6日电） 俄罗斯库斯克州（Kursk）州长史塔洛沃伊今天表示，当地一座机场遭无人机攻击，储油槽起火燃烧。俄方昨天已指控乌克兰大胆深入俄境，对两座军用机场发动无人机攻击。

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史塔洛沃伊（Roman Starovoit）在社群平台Telegram留言说，此一攻击并未造成人员伤亡，油槽火势也仅限于「局部」范围；此外，他未说明无人机来自何方。库斯克毗邻乌克兰。

俄罗斯国防部稍早表示，乌克兰昨天出动「苏联时期制造的无人机」，攻击了俄国中南部利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）机场和萨拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）机场，造成3名俄军丧生，4人受伤，并损坏两架军机。

乌克兰并未直接宣称发动任何这些攻击，但若昨天的攻击的确是由乌克兰发动，那么这就是俄军2月24日入侵乌克兰以来，乌军最深入俄境的攻击行动。

「纽约时报」（The New York Times）引述一名乌克兰高层官员的话报导，昨天的攻俄无人机是由乌克兰境内发射，其中至少有一次攻击是在深入俄军基地附近的乌克兰特战部队协助下进行。

以色列商业卫星公司ImageSat International分享了佳吉列沃机场的照片，并指一架Tu-22M逆火式轰炸机附近出现了燃烧痕迹和物体。

俄国国防部表示，昨天的攻击是恐怖行动，意图瘫痪俄军长程战机，但低飞的来袭无人机遭到击落。通报有官兵遇袭丧生的是佳吉列沃基地，位于莫斯科东南方185公里处。

萨拉托夫州距离乌克兰最近地点至少有600公里远，俄国评论家在社群媒体留言说，乌克兰若能深入攻击俄罗斯到这种程度，或许也能攻击莫斯科。

乌克兰军事分析家兹古列茨（Serhiy Zgurets）指出，昨天遇袭的俄国空军基地是俄方能够为进攻乌克兰的轰炸机提供完整维修保养的仅有设施。

兹古列茨在一家电视台网站撰文表示：「问题焦点何在，目前言之过早，不过乌克兰武装部队有能力深入俄境攻击军事目标，具有非常象徵性和重大的意义。」

© 2022 AFP