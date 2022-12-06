俄乌战争未歇 核战梦魇再现

（法新社巴黎6日电） 在公众意识中消失了数十年的核战梦魇，随着俄罗斯入侵乌克兰，再度成为关注焦点，凸显冷战全球安全架构遭到侵蚀。

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法新社报导，由于莫斯科攻势受阻，军事行动陷入僵局引发外界忧心俄罗斯可能诉诸核武，以达成军事突破。

俄罗斯、英国、中国、法国和美国是公认的五大核武国家和联合国安理会常任理事国。

前北大西洋公约组织（NATO）副秘书长葛兰德（Camille Grand）说：「这是第一次一个核武大国利用其地位在核武阴影下发动一场正规战争。」

葛兰德告诉法新社：「有人可能会认为，流氓国家才会采取这样的态度，但突然间发现，它是两个主要核武大国之一，是联合国安理会成员国。」他强调，实际动用（核子）武器仍是「不太可能」。

美国于1945年二次世界大战末期，在广岛和长崎上空各投下一枚原子弹后，浮现的道德和战略核「禁忌」，现在依然存在。

然而，自莫斯科挥军入侵乌克兰以来，俄罗斯电视台不断讨论对巴黎或纽约等西方城市发动核打击。

一位匿名的前俄罗斯外交官警告，俄国总统蒲亭若认为俄罗斯生存受到威胁，「他将按下（核子）按钮」。

欧洲几十年来在核安全上处于相对松懈的状态，享受所谓的冷战「和平红利」，而这一年发生的事件给欧洲敲响了警钟。

而在大西洋彼岸，美国总统拜登10月警告，潜在的「世界末日」正笼罩着世界。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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