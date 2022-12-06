俄趁寒冬来临攻击电力系统 乌克兰赶着修复电网

（法新社基辅6日电） 乌克兰寒冬来袭、气温骤降，俄罗斯发动的最新一波飞弹攻击中断乌国各地电力系统，基辅当局今天赶着恢复电力供应。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄罗斯发射70枚飞弹，「绝大多数」都遭击落，但仍击中乌克兰已严重受损的基础设施。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）在通讯软体Telegram上表示，「由于遭到炮击」，所有区域再度宣布停电。

乌克兰国家能源公司执行长库奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，从飞弹落下的地点研判，他「坚信俄罗斯军方发动这场攻击时，曾谘询过俄国电力工程师」。

库奇斯基解释说，这波攻击是在乌克兰进入严寒时期发动，「俄方挑在这时候发动攻击，与他们想尽可能造成更多破坏有关」。

他说：「我们的维修人员将修复能源系统。」

乌克兰电力基础设施遭受数个月的攻击后，有近一半的能源系统已经受损，在室外气温降到摄氏0度以下时，让民众陷入寒冷与黑暗之中。

泽伦斯基在晚间谈话影片中说，俄罗斯攻击造成4人死亡，但「我们的人民绝对不会放弃」。

莫斯科当局则反过来谴责乌克兰对俄罗斯萨拉托夫（Saratov）和利珊（Ryazan）地区发动无人机攻击，导致机场发生两起爆炸，造成3名官兵死亡。

同时，俄罗斯证实「对乌克兰军方指挥系统与相关国防、通讯、能源与军事设施发动大规模攻击」。

© 2022 AFP