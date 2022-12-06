南京工业大学学生抗议校园封锁

（法新社北京6日电） 中国南京工业大学宣布封锁校区，引发大批学生抗议。这凸显民众的愤怒情绪仍在延烧，因为政府虽已开始放宽清零政策，但全国仍有大量人口面临封控管制。

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继上周全国多地爆发反封控示威活动后，一些中国城市已开始试验性地取消大规模筛检和行动限制措施。

不过，根据日本野村证券分析师昨天的计算结果，目前中国仍有53个城市仍面临部分限制措施，全国近1/3的人口受到影响。

最近这波抗议风潮爆发后，中国安全机构已迅速采取行动，阻止人民集会，也部署大量警力，加强线上审查和监视活动。

今天发布在社群媒体并由法新社进行地理定位的多支影片显示，昨晚南京工业大学的一群学生发动示威，要求离开校园。

影片可见学生与校方代表发生争执，并要求学校领导人下台。

片中可听到有人大叫：「你们的权力是学生给的，不是你们自己给的！要为学生服务！」还有人说：「你们要是敢碰我们，你们就会变成第二个富士康！」

1名要求匿名的大三学生证实校园爆发抗议活动，原因是校方前一天宣布，因出现1起COVID-19（2019冠状病毒疾病）案例，将封锁校园5天。

这名学生告诉法新社，她的同学对学校欠缺沟通心生不满，担心他们会被禁止回家过寒假。

其他影片则显示，1辆警车抵达现场，校方代表向学生承诺，会将他们的投诉整理成案。

上月底，数以百计的学生聚集在北京清华大学和北京大学，抗议封控措施；西安、广州和武汉等城市的校园也出现多起类似示威活动。

© 2022 AFP