哥伦比亚豪雨成灾 山区土石坍方酿34死9伤

（法新社波哥大5日电） 哥伦比亚紧急救援部门表示，西北部降下豪雨造成山区坍方，大量土石倾泻而下，横断一截蜿蜒公路，吞没一辆巴士和多部车辆，造成34人丧生。

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当局为今晚发生的土石坍方展开大规模救难行动，数十名搜救人员戴着安全帽、使用挖土机和铲斗机挖开土石堆，以寻找遇难者。

这起酿成34人死亡的灾难发生在偏远小镇普韦布洛里科（Pueblo Rico），哥国国家灾害风险管理局（National Unit for Disaster Risk Management）表示，罹难者包括8名未成年人；另有9人受伤。

民防官员说，一辆搭载25名乘客的巴士从卡利市（Cali）出发，行驶了270公里之后，在经过安地斯山脉（Andes）地区时遭遇土石坍方。

哥伦比亚媒体报导，有一名儿童幸免于难，救难人员将他从母亲怀中拉出来，但母亲不幸丧生。

一名幸存者说，巴士司机起初设法躲过最严重的土石坍方。

幸存者伊巴古恩（Andres Ibarguen）告诉地方电台Lloro Stereo说：「当部分土石落下时，司机试图倒车，而在大量土石倾泻而下时，司机还努力让巴士倒退。」

根据哥国政府资料，今年8月开始的雨季为40年来最严重，所酿事故已造成270多人丧生。

哥伦比亚宣布与反圣婴（La Nina）气候现象相关的异常长久降雨为「国家灾难」。（译者：纪锦玲）

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