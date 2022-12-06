塔斯尼姆通讯社：伊朗革命卫队逮12人

（法新社德黑兰6日电） 伊朗塔斯尼姆通讯社报导，伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）已经逮捕据称是一个与欧洲有关连团体的12名成员，该团体被控计划在伊朗从事破坏活动。

广告 继续浏览后续

伊朗称2个多月动荡为致命「暴动」，并且认为是美国及其盟邦和海外反对派团体在煽动。

今年9月中旬，22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在德黑兰被道德警察拘留期间身亡，随后爆发街头暴力事件。

塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报导，中央省（Markazi）伊斯兰革命卫队发声明，宣布逮捕「一伙与外国有联系的12名成员」。中央省位于德黑兰西南方。

声明指出，这12人「接受居住德国与荷兰的反革命特工指导」、执行「危害国家安全的行动」，他们「企图获得武器，且有意进行颠覆行动」，但在能够付诸行动之前就落网。

伊斯兰革命卫队的声明称「暴动计画已经失败」，意指艾米尼之死引发的全国抗议。

然而声明警告破坏行动可能持续，呼吁「忠诚的人民保持警觉…尤其是店家老板、学生和工人」。这似乎是针对将于7日「学生日」（Student Day）达到高潮的3天罢工。

一名伊朗将领上周表示，已有超过300人死于这波动荡，包括数十名维安人员。

总部设在挪威奥斯陆的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，至少448人「在这波持续性的全国抗议中死于维安部队之手」。

还有伊朗知名演员与足球员等数以千计的人遭到逮捕。

© 2022 AFP