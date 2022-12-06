奇岩美照引马斯克留言 保加利亚乐被世界看见

（法新社保加利亚贝洛格拉奇克6日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）一篇即兴推文，让保加利亚人喜出望外，盼望这位全球首富规划造访欧洲联盟最贫穷区域。

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身兼电动车大厂特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）和推特（Twitter）老板的马斯克无法对网路奇闻无动于衷。最近他在一张乌云逼近贝洛格拉奇克要塞（Belogradchik Fortress）的照片下留言。这处要塞耸立在保加利亚西北部。

马斯克推文称，「这肯定出自艾尔登法环（Elden Ring）」，也就是他最爱的电玩游戏之一。

保加利亚人看了，赶紧给他机会教育。观光部长狄米特罗夫（Ilin Dimitrov）回覆他说：「亲爱的伊隆（马斯克的名字），这在保加利亚！我邀请您来看看这个地方。」

数以百计推特用户竞相提出类似邀约，很高兴鲜少受到富豪名流垂青的国家能够获得关注。

官方很快递出邀请，还附上一只银色的来通（rhyton）角杯，象徵保加利亚人引以为傲的色雷斯古文明（Thracian civilisation）。

后来情况益发复杂。距离贝洛格拉奇克约20公里的一家高档餐厅主厨公开一封据称来自SpaceX的电子邮件，暗示马斯克2023年4月将到访。

整起事件在社群媒体上引发热潮，网友制作大量马斯克饮用本地蒸馏酒、身穿保加利亚传统服饰的迷因。

然而，不是每个人都热衷追星。一名妇女担心说：「他会来买走我们的土地。」但这项网路发烧话题，让大约5年前拍摄要塞照片的德济斯基（Vladislav Terziiski）很开心。

德济斯基乐见一切回应、笑话、轶事和民族自豪感的展现，表示「保加利亚的好消息让人那么有兴趣，十分罕见」。

至于马斯克本人可不可能大驾光临？德济斯基则说：「我很怀疑。但我内心保留一线希望。」

© 2022 AFP