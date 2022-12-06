希腊16岁少年遭枪击头部 警察暴力事件再犯众怒

（法新社雅典6日电） 希腊一名16岁男孩因未付钱即驾车离开加油站，遭警察开枪击中头部。此案再次点燃希腊民众对该国警察暴行的愤怒。

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这起枪击事件是最新一起警察执法争议事件。1年前，另名青年也在彼里夫斯港（Piraeus）附近被杀，死前同样遭到警方追捕。

枪击事件发生后，这名16岁男孩仍在医院，与死神拔河。他的家人在第二大城第撒隆尼基（Thessaloniki）与警察爆发冲突，昨晚还有示威民众投掷汽油弹表达不满。

警方声称，他们之所以向这名少年开火，是为阻止他逃跑时驾驶的皮卡车撞到骑摩托车的警察。

枪击案发生之际，希腊数个城市预计今天举行示威活动，以纪念另名少年格瑞格波洛斯（Alexis Grigoropoulos）之死，他于2008年遭警察开枪击毙。

另一方面，上月在雅典一处阳台拍摄的手机影片显示，镇暴警察殴打一群来访的塞萨洛尼基阿里斯（Aris Thessaloniki）足球队球迷，且对方显然并未做出挑衅之举。

今年10月，1名19岁女子指控2名员警在雅典警察局内性侵她。

尽管人们对警察的行为日益感到不安，警察似乎不会因不当行为受到惩罚，该国领导人仍在竭力淡化问题。

去年，1名青年在彼里夫斯港附近被杀后，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）为警方辩解，称「警察只是在做他们的工作。当然，还有很大的改进空间…需要更多训练、透明度和措施。」

今年9月，希腊律师公会抗议「警察暴力案件持续增加」，甚至连律师也成为攻击目标。

负责捍卫公民权利的独立监督机构「希腊监察员办公室」（Greek ombudsman's office）表示，去年共收到300多起新的警察滥权投诉案，较2020年增加了17%。

监察员办公室的报告还发现，移民「系统性地」成为警察攻击目标，非法使用武器和殴打往往遭到「刻意隐瞒」，而且警察被传唤出庭作证时也经常表现出「蔑视」态度。

报告还称，去年调查近140起警察暴力和暴行案件中，只有22件最终受到惩罚。

© 2022 AFP