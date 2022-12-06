欧盟基金首拨逾390亿 发展下一代战机船舰

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天宣布，欧洲防御基金将首批拨款的12亿欧元（约新台币391亿元）用于下一代战斗机等各种计画。

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欧洲防御基金（European Defence Fund）成立于2019 年，在2021-2027年期间预算总额为79亿欧元，目的在支持欧盟国防生产和军事技术开发方面的合作。

欧盟执委会表示，今天批准的欧洲资金将支持「下一代战斗机、战车和船舰，以及在太空、网路、军事云端、人工智慧（AI）、半导体与医疗对策等各领域的关键防御技术。」

其中近1亿欧元将资助西班牙公司Sener 2035年前开发欧洲极音速防御拦截器（EU HYDEF）计画。

另外7500万欧元将用于法国达梭飞机制造公司（Dassault Aviation）开发的欧洲空中作战协同标准化计画（EICACS）。

欧盟内部市场（EU Internal Market）执委布勒东（Thierry Breton）7月选择了61项计画，作为共同资助项目。

欧盟向乌克兰提供武器以协助对抗俄罗斯，已让欧盟的武器库规模缩减，也显示出欧洲国家的军事能力有限。（译者：纪锦玲）

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