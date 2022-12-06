沙乌地媒体：习近平7日抵达沙国访问

（法新社利雅德6日电） 国营沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）今天报导，中国国家主席习近平明天将抵达沙乌地阿拉伯访问3天，这是习近平自2016年以来首次出访全球最大原油出口国。

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根据沙乌地新闻社，这次访问行程包括一场由沙国国王沙尔曼（King Salman）主持、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）与会的双边峰会。穆罕默德．沙尔曼是沙国的实际统治者。

习近平也将出席一场波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）6个成员国的统治者峰会，以及召集其他中东国家领袖的会谈。

习近平到访之际，正值沙乌地阿拉伯与美国的关系趋于紧张，理由涵盖能源政策、区域安全到人权等议题。

石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）10月同意每日减产200万桶石油，为维持数十年的美沙伙伴关系带来最新一击。白宫形容此举无异在乌克兰战争上「与俄罗斯站在同一阵线」。

OPEC+在4日开会决议维持上述减产措施。

中国是沙乌地阿拉伯原油的最大买家，采购量约占沙乌地石油出口的1/4。

分析家表示，除了能源议题，两国领导人预期也会讨论可能合作的协议，使中国企业更深入参与沙乌地的超大型计画。

沙乌地经济仰赖石油，这些超大型计画是王储经济多元化愿景的核心，其中包括耗资5000亿美元（约新台币15兆3000亿元）打造一座名为「新未来」（NEOM）的未来派特大城市，将高度仰赖脸部辨识与监视科技。

习近平上次访问沙乌地阿拉伯是在2016年，亦即穆罕默德．沙尔曼成为王储的前一年。当年习近平也造访了埃及和沙乌地的宿敌伊朗。

穆罕默德．沙尔曼曾在2019年的亚洲行访问中国并拜会习近平。

© 2022 AFP