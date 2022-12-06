法国再现冰柜婴尸案 女子被控谋杀两名新生儿

（法新社马赛5日电） 法国南部村庄一名女子的冷冻柜里被发现藏有两具新生儿尸体，检方今天说，两名女婴并非自然死亡。

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法国南部城市亚维侬（Avignon）的检察官盖蒂尔（Florence Galtier）接受法新社访问时引述验尸报告说，「两名婴儿不是死产」，且死因不自然。

法国警方11月30日接获一名男子匿名报案，前往贝端村（Bedoin）一名41岁女子的住家搜查，发现了婴儿尸体。

这名女子于12月1日被捕，隔天被控涉嫌谋杀两名未成年人。目前不清楚这名女子是否为死婴的生母。

验尸结果显示，其中一名婴儿曾受重击，导致「颅部和颅内」瘀血，据信这就是她的死因。

盖蒂尔说，目前不确定伤势是暴力、跌倒、疏于照料或其他原因所致。

盖蒂尔还说，尚未确认两名女婴是否为双胞胎或甚至没有关系。

法国过去也曾发生数起类似案件。

今年3月，一名三十多岁女子被发现在家里冷冻两具婴儿尸体，因而接受调查。2015年，警方在一起类似案件中发现5具尸体，母亲被判处8年徒刑。

还有一桩案件被收录到法国法律编年史：2009年，库贺乔（Veronique Courjault）因杀害3名亲生婴儿被判服刑8年。

库贺乔和丈夫曾移居韩国首尔。2006年，她的丈夫在首尔家里冰柜中发现两具婴尸，库贺乔后来坦承杀害两名婴儿，把尸体冷冻起来，更早之前还杀害了另一个孩子，在壁炉里火化了尸体。

© 2022 AFP