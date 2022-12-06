纽西兰反疫苗父母耽误孩子手术 政府争监护权

（法新社威灵顿6日电） 纽西兰一名4个月大婴孩的父母因为不希望孩子动手术时输血来自接种过mRNA疫苗的人，而不愿让孩子接受一场可以挽救生命的手术。纽国政府今天为此展开监护权争夺战。

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纽西兰卫生机关已向奥克兰高等法院争取这名婴孩的紧急监护权。这起案件在纽西兰引发反疫苗人士抗议，也凸显疫苗相关错误资讯影响多大。依据法院命令，媒体不得披露孩子姓名。

根据婴孩的母亲说法，她的孩子罹患名为肺动脉瓣狭窄（pulmonary valve stenosis）的心脏疾病，需要紧急动手术。

但由于婴孩的双亲不希望手术过程中输给婴儿的血液来自任何接种过传讯核糖核酸（mRNA）疫苗的人，因此手术已经推迟。一些主要的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗都是使用mRNA技术。

这对父母要求，手术使用的血液取自未接种过这类疫苗的人，但遭到纽西兰卫生当局拒绝。

纽西兰的血液服务单位并未区分捐血人是否接种过COVID-19疫苗，因为它认定，接种过疫苗者所捐的血液没有额外风险。

纽西兰当局希望获得这名婴孩的部分监护权，让父母只负责医疗以外的照护工作，好让手术得以进行。

负责纽西兰地方卫生事务的纽西兰健康署（Health New Zealand）先前表示，经与家属「广泛对话」后，「考量到孩子的最佳利益」，它已向法院提出监护权要求。

纽西兰健康署奥克兰地区代理主任谢波德（Mike Shepherd）在声明中说：「我们知道，当家中有一个患病的孩子，家长会很操心，会对孩子的照护做出一些决定。」

今天约有150名反疫苗示威者，在奥克兰的法院外声援孩子的双亲。

纽西兰实施严格的COVID-19防疫措施，因此普遍被视为全球防疫最成功的国家之一。连在疫苗接种计画展开之前，染疫致死率也低。

但严格的旅行限制、封锁措施和其他禁令，也引发侵害公民自由的疑虑，以致出现一些反疫苗和反对防疫措施的小团体。

© 2022 AFP