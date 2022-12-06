蒙古国首都乌兰巴托爆示威 群众抗议贪腐及高通膨

（法新社乌兰巴托6日电） 蒙古国首都乌兰巴托今天有数以千计人在寒冬中抗议国内煤矿业疑似存在贪腐，并对居高不下的通货膨胀率表达不满。

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许多示威群众是年轻人，他们不畏摄氏零下21度低温，聚集在乌兰巴托政府中枢「国家宫」（Government Palace）旁的苏赫巴托尔广场（Sukhbaatar Square），向贪腐官员「讨公道」、要求解散国会。

一名示威者手举标语牌写着「帮帮忙，我们的国家要垮了」。

两名牧人告诉法新社，他们跋涉到首都来参加示威。育有3个孩子的恩赫（Enkh Amidral）说，「基本上，毫无作为是不对的，我觉得年轻人愤怒并没有错」，他也希望政府「惩处窃贼」。

女学生巴亚玛（Bayarmaa）说：「他们好像忘了自己承诺过什么，他们曾经许我们一个更好的未来。他们本该把事情做得更好，却什么都没做，而是拿民脂民膏自肥。」

随着气氛逐渐紧张、爆发扭打，警方呼吁群众在当地时间晚上9时之前离开。

示威群众对蒙古国衰弱的经济感到不满，受到俄罗斯入侵乌克兰的影响，蒙古国通膨率已飙升至15.2%。 引爆民愤的另一个原因是，有知情者宣称国会内部存在一个与业界关系密切的「煤矿派系」，窃走了价值数十亿美元的煤矿。

今年11月中旬，蒙古国的肃贪机关宣布，有超过30名官员因涉嫌盗用公款而接受调查，包括负责开采煤矿的国有煤炭公司珍宝塔本陶勒盖公司（Erdenes Tavan Tolgoi）执行长。

这家公司控制蕴藏75亿吨焦煤的珍宝塔本陶勒盖矿场，而焦煤是炼钢过程中的关键原料，也是蒙古国预算的重要来源。官方尚未就相关指控置评。

据称，涉案国会议员利用煤矿所有权和运煤到中国的运输公司来谋取非法利益。

国会议员多尔吉汉（Dorjhand Togmid）11月在国会记者会上说，自2013年以来，有640万吨煤矿在蒙古海关查无资料，中国海关却有纪录。

吹哨者也曾指称，贪污的海关官员没有登记装载煤矿的卡车出境到中国是要出口货物，只是普通客车。

蒙古国的出口货物中，多达86%是运到中国，其中煤占了半数以上。蒙古国也正翻新基础设施，期望扩大对中国出口额。

矿业开采占蒙古国国内生产毛额（GDP）的1/4。

美国驻乌兰巴托大使馆表示，昨天也有数百名抗议群众聚集在首都，想要游行到总统和总理官邸，但被警方路障挡下。

蒙古国地处俄罗斯和中国之间，自民主化以来，政局动荡不断。蒙古国经历数十年共产党统治后，于1992年通过第一部宪法。

蒙古国去年也发生过群众示威，当时人民抗议一名COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者及其婴孩获得不当治疗，导致时任总理呼日勒苏赫（Khurelsukh Ukhnaa）被迫辞职，但他时隔数月又当选总统。

© 2022 AFP