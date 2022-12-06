访基辅防空警报响 UN人权专员地下避难处会维权人士

（法新社日内瓦5日电） 联合国人权事务高级专员图克今天表示，他访问乌克兰首都基辅时有飞弹从空中落下，因此移到一处地下避难处与维权人士见面，并呼吁结束这场「毫无意义的」战争。

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今年10月接管联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）的图克（Volker Turk）昨天抵达乌克兰展开4天访问。自俄罗斯2月发动全面入侵以来，乌克兰饱受战火蹂躏。

图克原定今天将在基辅与一些人权捍卫者会面，但当时防空警报响起，他们被迫把会议移到地下避难处。

根据法新社记者看到的晃动影片，防空警报大作时，图克与一大群人沿着一条巷弄迅速逃离，从煤渣砖墙旁边的阶梯走进地下避难处。

根据联合国人权事务高级专员公署提供的影片，图克说：「今天是我访问基辅的第2天，我正要与人权捍卫者见面，但我必须把会议移到这里，移到这个避难处…因为防空警报响起。」

他说：「我们在这个避难处进行这场讨论时，乌克兰遭遇一波飞弹攻击，其中一些飞弹落在基辅邻近地区。」

根据这段影片与图克在推特（Twitter）上传的照片，他与联合国人权事务高级专员公署其他官员坐在寒冷阴暗的地窖内，身上裹着冬季御寒大衣。

他发文说：「真是无法相信，乌克兰几乎每天都发生这种事。一定不能让这种情况成为新常态。」

乌克兰今天遭受新一波俄罗斯致命飞弹攻击，这是扰乱乌克兰各地电力的最新一波攻击，在气温骤降时对陷入困境的关键基础设施增添压力。

俄罗斯10月开始针对乌克兰电网发动攻击，破坏了乌克兰近一半的能源系统，在冬季来临时让数以百万计民众陷入寒冷与黑暗之中。

图克在今天传到推特的另一段影片中说：「我现在人在乌克兰，声援这场可怕战争的受害者。」他将电网遭破坏的情况直接归咎于俄罗斯。

图克站在被白雪覆盖的基辅街头，头上戴着羊毛帽，冬季大衣外还套上一件防弹背心。他说：「我在这里是为了声援乌克兰人，尤其是在这些严寒的冬季月份。」

在俄罗斯锁定乌克兰关键基础建设攻击前，乌克兰有数以千计的平民在战斗中丧命，另有数以百万计的民众被迫逃离家园。

图克在第2支影片中说：「战争是毫无意义的。这类的杀戮令人完全无法接受且没有意义。」

「我只能呼吁发动攻击的人停止这么做，请他们尊重国际人道法与国际人权法。」

© 2022 AFP