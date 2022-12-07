乌克兰驻外使馆多件可疑邮包 寄件地址德国特斯拉经销商

（法新社基辅7日电） 乌克兰今天表示，其驻外大使馆最近一共收到31件可疑或具有威胁性的邮包，而寄件地址都是位在德国的一家电动车特斯拉（Tesla）经销商。

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乌克兰驻西班牙首都马德里大使馆11月底表示，一名安全警卫在打开一封寄给大使馆的邮包炸弹后受了轻伤，此后乌克兰又接获更多类似事件报告。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）说：「我们总共已经在15个国家有31起案例。」他指出，乌克兰驻义大利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚和丹麦的外交办事处最近都收到了类似包裹。

库列巴还说：「所有邮件的寄件人地址都一样：德国城镇辛德芬根（Sindelfingen）的特斯拉经销处。通常这些邮件是从没有安装影像监视系统的邮局寄出。」

库列巴表示，乌克兰各驻外大使馆和领事馆已经历一周「在强化安全措施下运作」，这类措施包括与爆破专家和鉴识人员合作。

他说：「犯罪分子还采取措施，不在包裹上留下他们的DNA。」他表示自己也与受影响国家的外交首长保持联系。

本月稍早，乌克兰在一些欧洲联盟（EU）国家的驻外机关收到装有动物眼球的包裹，基辅2日称这些事件是「精心策画的恐怖行动」。

© 2022 AFP