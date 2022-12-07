俄油价格上限上路 土耳其要求油轮出示保险证明

（法新社伊斯坦堡7日电） 土耳其今天证实，在西方强国为惩罚俄罗斯对乌克兰开战而对俄国原油施加价格上限后，安卡拉已开始要求载运俄油油轮出示保险证明，但官员否认这正造成油轮通行速度减缓。

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欧洲联盟（EU）与七大工业国集团（G7）上周同意，对于售价超过每桶60美元的俄罗斯原油，禁止西方保险公司承保载运的油轮。这项制裁是为了剥夺俄国主要收入来源之一，澳洲也加入行动。

根据油轮业追踪网站TankerTracker.com今天上午说法，俄罗斯原油海运出口量在过去48小时少了一半。

一名消息人士告诉法新社，土耳其官员自本月初开始，便要求从俄罗斯出发、欲通过博斯普鲁斯海峡（Bosphorus）和达达尼尔海峡（Dardanelles）前往全球市场的油轮出示保险证明。

一位要求匿名的官方消息人士对法新社表示，由于西方保险商已开始取消承保作业，土耳其当局这么做是「想要确定（油轮）有保险」。

一位身分不明的土耳其官员告诉国家通讯社安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency），「大多数国际保险公司」已不再承保俄罗斯原油，「如果在这些海峡发生事故，谁要负担可能高达数以10亿美元计的损失？谁要负责」？

不过，这名官员否认西方媒体暗示土耳其新规定已造成两个海峡出现油轮塞船的报导。这名官员说，海上交通并无「显着」变化，且安卡拉可采取更多措施「防止拥塞」。

© 2022 AFP