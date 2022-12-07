北约秘书长：俄罗斯春季进攻前试图「冻结」战争

（法新社布鲁塞尔7日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，俄罗斯正寻求于冬季停止在乌克兰的战斗，以便为明年再次进攻集结力量。

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乌克兰部队一直在推动反攻，他们在乌国东部和南部取得重大进展，包括夺回赫松市（Kherson）。

史托腾柏格在英国「金融时报」（Financial Times）主办的公开活动中说：「我们现在看到的是，俄罗斯实际上正试图对这场战争进行某种冻结，至少是在短时间内，这样他们就可以重新集结、修整、恢复，然后尝试在明年春天发动更大的攻势。」

史托腾柏格称，尽管有人担心战争正耗尽西方库存，但北约成员国仍在继续向乌克兰提供「史无前例的」武器和支援。

他说：「与增添新系统同样重要的是，确保我们已交付的系统或武器能够实际运作或以有效方式作业。这意味需要大量弹药、零件和维修。」

一些最激烈战斗目前集中东部城镇巴赫姆特（Bakhmut）周围，俄军数月来一直试图占领该城镇。

美国预期未来几个月战斗将以「放慢的节奏」继续进行，因为双方都希望重整部队。

史托腾柏格说，有关乌克兰无人机攻击俄罗斯境内空军基地一事，他「没有更多资讯可提供」。此前华府坚称它「既不鼓励也未协助」基辅进行任何这类攻击。

不过这位北约领导人坚称，根本问题依旧是，乌克兰正在为保护自己而战，因为莫斯科轰炸民用基础设施，试图切断人们冬天所需的电力和暖气。他说：「乌克兰有权抵御这类攻击。」

史托腾柏格称，和平解决冲突的条件「现在不存在，因为俄罗斯并未表现出参与谈判的迹象，这类谈判应尊重乌克兰主权和领土完整」。

© 2022 AFP