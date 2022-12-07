印尼万隆警局自杀炸弹攻击 1警罹难10人受伤

（法新社印尼万隆7日电） 印尼警方表示，西爪哇省一间警察局今天发生自杀炸弹爆炸事件，造成一名警察丧生、10人受伤。

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人口第一大省西爪哇省（West Java）首府万隆��（Bandung）的阿斯塔纳安雅警察局（Astana Anyar police office）当地时间上午8时许进行点名时发生这起爆炸。

西爪哇省警察局长孙达纳（Suntana）说：「我们的警察进行晨间点名时，一名男子试图强行进入警局，警察想要阻止他。」孙达纳跟为数众多印尼人一样没有姓氏。

「行凶者挥舞短刀，坚持靠近我们警察人员，随即突然发生这起爆炸。」

孙达纳表示，后来附近也发现另一枚炸弹，被拆弹小组安全引爆。

他说，包括一位行经的平民在内，10名伤者大部分遭到因主要爆炸喷溅的碎玻璃和破片击中。

攻击者把自己炸死。当局表示，他骑一台蓝色摩托车前往警局，机车上头贴有写上讯息的白纸，内容诅咒印尼刑法受到「异教徒」影响，敦促民众对执法人员开战。

警局附近报摊老板凯鲁丁（Didin Khaerudin）表示，爆炸后，警方下令附近商家暂停营业。他说：「我听到一声爆炸，好大一声。我瞄警局一眼，看见里头弥漫着滚滚浓烟。」

全球最大穆斯林国家印尼长期在对抗伊斯兰主义武装活动。

印尼度假胜地�Q里岛（Bali）2002年10月遭遇东南亚历来最严重恐怖攻击，与盖达组织（Al-Qaeda）有关连的激进分子在酒吧和夜总会引爆炸弹，造成逾200人丧生。

神权游击队在2018年5月由包括儿童在内的一家人，协力对第2大城泗水（Surabaya）数间教堂、一处警察总部进行一波自杀炸弹攻击，造成数十人死亡。

两名摩托车炸弹客2021年在南苏拉威西省（South Sulawesi）锡江（Makassar）一间教堂进行棕枝主日弥撒时引爆身上炸弹，造成至少20名信徒受伤。

© 2022 AFP