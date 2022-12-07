尼泊尔亲印度执政联盟料继续掌权

（法新社加德满都7日电） 执政的尼泊尔国大党于上月大选中在275席国会赢得89席，成为国会最大党，党魁德巴可望续任总理。

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尼泊尔国大党（Nepali Congress）为首5个政党共组的联盟自去年7月执政至今。选举委员会今天公布计票结果显示，联盟在这次大选囊括136席，只差两席就可过半。

党干部表示，5党联盟领导人寻求新科议员和其他政党支持，达成过半。

党发言人玛哈特（Prakaksh Sharan Mahat）表示，新成立的舆论党（Janamat Party）拿下6席，该党主席劳特（C.K. Raut）已经与德巴（Sher Bahadur Deuba）见面，承诺支持新政府。

暂时无法与劳特取得联系就此回应。

玛哈特说：「毫无疑问，他（指德巴）会成为新政府的总理。」

76岁的德巴被视为亲印度，分析认为，他比较有能力凝聚支持取得过半。奥利（K.P. Sharma Oli）领导的敌对阵营尼泊尔共产党（联合马列）（Nepal Communist Party (Unified Marxist― Leninist)）的联盟取得92席。

中国和印度竞逐对夹在两国中间的尼泊尔发挥影响力，尼泊尔国大党被视为亲印度；尼泊尔共产党（联合马列）则被认为与中国关系更密切。

分析指出，考量到其他联盟难以拼凑出国会过半席次，德巴可能于数日内第6度掌理国政。

加德满都的特里布万大学（Tribhuvan University）退休政治学教授坎乃尔（Krishna Khanal）说：「当前执政联盟最可能组成政府，因为只需要争取数位议员支持，而且这很容易。」

© 2022 AFP