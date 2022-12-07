川普集团税务诈欺罪成立 重挫川普声誉

（法新社纽约6日电） 美国前总统川普的家族企业「川普集团」（Trump Organization）今天被纽约陪审团认定税务诈欺有罪。这对再度寻求白宫大位的川普而言，不啻是一次重击。

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法新社报导，「川普集团」及另1个实体企业「川普薪资公司」（Trump Payroll Corp）所有遭控罪名全部成立，是这些公司首次被判有罪。

起诉此案的曼哈顿地区检察官布莱格（Alvin Bragg）指出：「这是一起有关贪婪和欺骗的案件。」

川普本人未遭起诉，不过以他名字为名的房地产、旅馆和高尔夫集团如今被定下重罪，在他寻求共和党提名角逐2024年总统大选之际，恐对他的声誉造成严重损害。

这2个企业实体被认定在13年期间透过伪造业务纪录的手段从事诈欺、逃税。概括来说，2企业遭控17项罪名全数遭判有罪。

陪审团同意检方主张，即目前由川普2名成年儿子小唐纳（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）管理的川普集团，2005至2021年间隐匿支付给集团高层的津贴。

曾在川普集团担任多年财务长的艾伦．怀索柏格（Allen Weisselberg），此前已对15项税务诈欺指控认罪，并根据认罪协商出庭作证，不过他在审案期间并未牵扯出川普。

川普家族密友、75岁的怀索柏格承认他没有申报自集团收受的多项津贴福利，包括夫妇俩在曼哈顿高级地段的免租金公寓以及豪华轿车，以及他孙子女的私立学校学费等。

根据怀索柏格的认罪协商，他同意支付近200万美元罚款以及5个月刑期，而交换条件是他必须在10月展开的司法审查出庭作证。

川普之前痛批此案是对手发动的「猎巫行动」（witch hunt）；川普集团律师团表示将对此判决提出上诉。

川普的委任律师尼切尔斯（Susan Necheles）表示：「此案完全是怀索柏格在他个人纳税申报表上犯下的税务诈欺。」

她还说：「所有目击证人一再作证指称，总统川普和川普家族对怀索柏格的行为完全不知情。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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