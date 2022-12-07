阿根廷副总统被控贪污有罪 判刑6年

（法新社布宜诺斯艾利斯6日电） 阿根廷法院今天宣判副总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）贪污罪成立，判处6年徒刑，并褫夺公权终身。

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这位评价两极的前总统因在2007年至2015年担任总统期间，不合法地发包工程，被判「欺诈性行政管理」罪。

克莉丝蒂娜．费南德兹在社群媒体写道，「所有谎言都没有得到证实」，她是被「合法黑帮」定罪。

判决出炉后，克莉丝蒂娜．费南德兹在社群媒体上写道，2023年大选时，「我不会成为任何候选人，不会成为参议员，也不会成为国家的副总统或总统」。

分析家表示，由于目前担任的职位让她享有豁免权，也有多个上诉途径，因此克莉丝蒂娜．费南德兹不太可能在近期入狱。尽管如此，这项判决仍对她的未来打上巨大问号。

布宜诺斯艾利斯大学（University of Buenos Aires）政治分析家弗拉加（Rosendo Fraga）说，「判决将产生强烈的政治影响」，尽管「她因判决被捕的可能性不存在」。

克莉丝蒂娜．费南德兹与其他12人，被控参与在圣克鲁斯省（Santa Cruz）将公共工程合约非法授予商人巴艾兹（Lazaro Baez）一案。

调查时期包括克莉丝蒂娜．费南德兹2007至2015年8年任内，以及在那之前的4年，当时是她夫婿基西纳（Nestor Kirchner, 2010年辞世）总统任内。

© 2022 AFP