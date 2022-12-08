严格执行伊斯兰教律法 塔利班首度证实公开处决

（法新社纽约联合国总部7日电） 塔利班表示，一名被判谋杀罪的阿富汗男子今天遭公开处死。这是塔利班重掌政权以来首次证实公开处决。

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塔利班（Taliban）当局最高领袖艾昆萨达（Hibatullah Akhundzada）上个月命令法官们全面执行伊斯兰教律法，包括公开处以死刑、石刑和鞭刑以及截断窃贼四肢。 此后，他们执行过数次公开鞭刑，但今天在西部法拉省（Farah）同名省会执行的死刑，为塔利班当局首度承认的公开处决。 塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在声明中表示：「最高法院奉命在国人的公开集会上执行这一命令。」他指的是伊斯兰教律法中「以眼还眼」的正义。 穆贾希德在声明中表示，那次死刑由受害者的父亲行刑，他用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步枪对着被判死的男子连开3枪。

声明也指出，被处决的男子塔米尔（Tajmir）谋杀一名男子并偷走他的摩托车和手机，「后来，这人被死者子女认出」并坦承犯行。 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）透过发言人崔布雷（Stephanie Tremblay）对此事表达「深切关注」。崔布雷说：「我们的立场从未改变，联合国反对死刑…我们呼吁阿富汗停止执行死刑。」

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，塔利班当局「卑鄙的」公开处决破坏了对世界的承诺。

普莱斯还说：「这向我们表明，塔利班当局试图恢复他们在1990年代的退步及虐待做法。」

© 2022 AFP