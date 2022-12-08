中国涉设非法警察局 捷克：布拉格关闭两间

（法新社布拉格8日电） 中国可能透过在各国设置的「警侨事务海外服务站」骚扰异议人士，在国际间引发轩然大波。捷克外交部长利帕夫斯基今天表示，中国已经关闭位在布拉格的两间这种「警察局」。

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总部设在西班牙的非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）9月披露，中国已在世界各地设置54个「警侨事务海外服务站」。评论指出，相关机构是北京用来让政治议议人士噤声的手段。中国则表示，相关服务站在海外对其公民提供诸如更换驾照等服务。

利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告诉法新社：「捷克外交部门针对这种『警察局』的问题一再与中方交涉。」

「我本周与中国大使讨论此事，他向我保证，在捷克的这种警察局都已经关闭了。」

荷兰上周要求中国关闭当地两间「警察局」；加拿大联邦警方也对类似服务站展开调查。

捷克媒体Denik N于10月间与捷克智库「解析中国」（Sinopsis）最早就此进行报导，并且表示，捷克两处中国警方服务站都设在布拉格。

解析中国表示，相关「警察局」的行径违反各国法律和国际法，并且引述布拉格两处中国「警察局」负责人陈金梅（Chen Jinmei，译音）称，自从2018年9月28日营运以来，「运作成效卓着」。

陈金梅说：「主要是要彻底贯彻中国共产党针对海外华人有关法律、规定和政策的政治指导方针。」（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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