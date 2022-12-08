伊朗最高领袖遭胞妹骂「专制」

（法新社巴黎7日电） 伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的妹妹今天在儿子发布的信件中抨击哈米尼「专制」，也表态支持因库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引发的抗议活动。

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22岁的艾米尼因涉嫌违反伊朗严格的女性着装规定，遭到道德警察逮捕羁押后在9月16日死亡，自此抗议活动席卷伊朗。

德黑兰表示已有200多人在骚乱中丧生，但总部位于奥斯陆的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，伊朗安全部队至少杀害了458名抗议人士，其中包括63名儿童。

83岁的伊朗最高领导人哈米尼指责伊朗的头号敌人美国及其盟友煽动抗议活动，并试图将抗议活动描述为「暴动」。

哈米尼胞妹巴德里（Badri Hosseini Khamenei）在由儿子公诸于网路的信中表示：「我反对哥哥的行为。」巴德里据信人在伊朗，儿子则住在法国。

她写道：「我向哀悼这个伊斯兰共和国政权罪行的所有母亲致哀…我向来关心人民，特别是伊朗女性。」

她指责这个政权自1979年伊斯兰革命推翻国王以来，「除了为伊朗和伊朗人带来痛苦和压迫外，什么也没做」。

「伊朗人民理应享有自由与繁荣，他们的起义合情合理，也是实现权利的必要之举。」

「我希望看到人民胜利，很快能推翻这个被暴君统治的伊朗。」

巴德里呼吁大权在握的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）「在还来得及时，尽快放下他们的武器加入人民」，也感叹自己「因身体病痛」无法参与抗议。

巴德里说：「哥哥听不进伊朗民众的心声，误以为佣兵和贪财之辈才是伊朗人民的声音。」

她表示：「他用不尊重且无理的字眼来形容受迫害但勇敢的伊朗人，那些字句其实应该安在他自己身上。」

© 2022 AFP