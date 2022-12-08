出席枪枝受害者年度守灵 拜登：暴力撕裂国家灵魂

（法新社华盛顿7日电） 美国总统拜登今天在枪枝暴力受害者守夜活动上主持了默哀仪式，并呼吁对常被用于大规模枪击案的军用型武器祭出禁令。

广告 继续浏览后续

拜登在华府一间教堂为所有枪枝暴力受害人举行年度全国守夜仪式时表示，日益频繁的大规模枪击案正在撕裂这个国家。

拜登严肃地说，「暴力彻底撕裂了灵魂，撕裂了这个国家的灵魂」。

拜登提及自身的家庭悲剧，包括多年前一场车祸带走了他的第一任妻子和当时尚在襁褓中的女儿，后来长子又因脑癌离世。拜登说，他对大规模屠杀案的幸存者感同身受，例如2012年康乃狄克州小学屠杀案，当时导致26人殒命，其中20人是年仅6、7岁的孩童。

情绪明显起伏的拜登说：「每个人都不一样，但我懂那种感受。彷佛胸口有个黑洞，你被拖进去，永远都不知道哪里才有出口。」

拜登提到，在执政2年期间里，他设法让国会通过「30年来最重要的枪枝法律，但这仍然不够」。这道法律扩大了对购枪者的身家背景调查，并加强措施来让枪枝免于落入可能具有危险性的人们手中。

拜登再度呼吁恢复一项更为严苛、早在2004年便过期的法律，该法禁止具备大型弹匣的军用型步枪，包括AR-15步枪；AR-15步枪在合法枪枝爱好人士中相当畅销，但也经常沦为大规模枪击案中，枪手用来行凶的武器。

拜登指出，这条法律于1990年代上路后，「挽救了许多人的生命」。

攻击性武器禁令多由共和党反对派挡下，理由是拥有枪枝是宪法基本权利。拜登执政期间，联邦众议员今年通过一道禁令，但由于民主党在参院仅占些微多数，禁令未能在参院通过。

后来，国会一直未能通过新的禁令，不过拜登坚称：「我们可以再来一次」。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP