卡斯蒂约欲解散秘鲁国会 遭罢黜后被捕收押

（法新社利马7日电） 长年来容易陷入政治动荡的秘鲁，今天发生快到令人错愕的一连串事件，左翼总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）遭国会议员罢黜，随后遭到逮捕。

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在卡斯蒂约试图解散国会的数小时后，律师出身的60岁副总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）宣誓就职，成为秘鲁首位女总统。卡斯蒂约此举遭批评为企图政变。

秘鲁政坛今天高潮迭起的戏剧性发展，是从卡斯蒂约面临第3次弹劾案展开。卡斯蒂约在踏入政坛前是偏乡教师，他在18个月前的总统大选胜出，从秘鲁传统的政治菁英手中赢得政权，跌破各界眼镜。

53岁的卡斯蒂约透过电视发表全国演说时宣布，将解散反对党把持的国会、实行宵禁，并透过政令实施统治。

卡斯蒂约发表完演说后，批评声浪如排山倒海而来，国会议员提前辩论弹劾动议，最终130名国会议员中有101人投下赞成票，表决通过卡斯蒂约弹劾案。

卡斯蒂约陷入一连串危机，包括6项针对他的调查、5度重组内阁以及大规模抗议等，国会是以在行使权力上有「道德缺失」为由弹劾他。

秘鲁宪法允许基于政治而非法律不当行为，对总统提出弹劾程序，让弹劾案在秘鲁变得司空见惯。

侦办政府贪污案的检察官团队协调员巴雷多（Marita Barreto）说，卡斯蒂约今天傍晚遭到逮捕。

卡斯蒂约下台后不到两个小时，博鲁阿尔特在国会宣誓就职总统，她将完成卡斯蒂约剩余任期，直到2026年7月。

© 2022 AFP