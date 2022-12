席琳狄翁自曝罹患罕见神经疾病 歌唱受影响

(法新社巴黎8日电) 加拿大着名女歌手席琳狄翁(Celine Dion)今天取消和延后一系列在欧洲的演出,并揭露自己罹患一种会影响到她唱歌、「非常罕见的神经疾病」。

广告 继续浏览后续

席琳狄翁上传一段5分钟的英、法语影片到社群媒体Instagram,片中的她明显感伤地表示,她已经应付这个健康问题「很长时间」。

席琳狄翁说:「我最近被诊断出一种非常罕见的神经疾病,叫做『僵硬人症候群』(Stiff person syndrome),大概是每100万人有1人会受影响。」

她表示,罹病导致的痉挛「影响到我日常生活的方方面面,有时候让我走路困难,而且不让我照习惯的唱歌方式运用我的声带」。

「今天,我心痛地告诉你们,这代表我无法准备好在(明年)2月重新开始我的欧洲巡回。」

席琳狄翁说,她的孩子与医师团队每天给她支持,好让她改善情况,「但我得承认我在挣扎」。

席琳狄翁在1990年代以My Heart Will Go On、The Power of Love等歌曲红遍全球,至今在全球大型舞台巡演时仍是一票难求。

她在今年稍早延期欧洲巡演时,首次提到自己的痉挛症状。

僵硬人症候群会导致肌肉逐渐变僵硬和肌肉痉挛,通常是在30至60岁之间发病,某些案例中病情可维持稳定,某些则是会逐渐恶化。

© 2022 AFP