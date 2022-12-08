抗议煤业贪污 蒙古国首都示威进入第5天

（法新社乌兰巴托8日电） 蒙古国首都乌兰巴托抗议国内煤矿产业爆发贪污情事的示威行动，今天进入第5天。煤业爆发贪污丑闻引发社会大众愤怒，司法官员今天表示，涉嫌贪污丑闻的官员已遭逮捕。

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法新社报导，数以千计的抗议者自4日以来冒着严寒在首都乌兰巴托市中心游行，源于民众对官员贪腐及国内经济面临困境的愤怒与不满。

外传所谓的「煤矿派系」国会议员和公司高阶主管窃取了国家数十亿美元，名人和网红都加入要求正义的呼声。

据称，涉案议员利用煤矿所有权和运煤到中国的运输公司来谋取非法利益。

1000多人今天冒着摄氏零下17度的低温，聚集在乌兰巴托的苏赫巴托尔广场（Sukhbaatar Square），广场上有一座民族英雄成吉思汗的宏伟雕像注视着人群。

司法部长赫希吉（Nyambaatar Khishgee）今天宣布，当局已逮捕蒙古最大煤矿公司之一珍宝塔本陶勒盖公司（Erdenes Tavan Tolgoi）前执行长巴特图勒嘎（Gankhuyag Battulga），以及其他7名被控贪污洗钱人士。

他还说，边界出入口的监视器画面显示，海关人员未登记某些车辆，可能使得煤炭遭到非法出口。

© 2022 AFP