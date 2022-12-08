涉儿童网路安全和个资疑虑 TikTok遭印地安纳州提告

（法新社华盛顿7日电） 美国印地安纳州今天就热门影音分享软体TikTok对儿童网路安全问题作出不实声明，以及疑似欺骗使用者的行为，提出2起诉讼。

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印第安纳州检察长罗基塔（Todd Rokita）发布声明指出：「TikTok应用软体由一家中国公司推出，对毫无戒心的印地安纳州消费者构成恶意、侵略性的威胁。这家中国公司完全明白其对使用者造成的伤害。」

诉状指控，TikTok向未成年人推送成人内容，TikTok的演算法对年仅13岁的用户推送「众多描述菸酒、毒品、性、裸露和暗示性主题相关内容」。

印地安纳州还指控TikTok涉嫌欺骗使用者，让他们误以为「大量高度敏感的数据和个资会受到保护，不会落入中国政府手中」。

TikTok则发表声明强调：「安全性、隐私权以及群体安全是我们的优先要务。」TikTok发言人并未特别针对诉讼案件本身发表评论。

TikTok在声明中说：「我们将年轻人福祉列入我们的政策中，根据年龄限制功能，提供家长工具和资源，并继续秉持年龄分级或家庭幸福原则，寻找欣赏内容的新方式。」

TikTok在美国面临日益高涨的反对声浪，目前美国军方和多州已下令禁止在公部门装置上使用TikTok。

TikTok经常被点名疑似和北京当局有关联，令人忧心中国当局可利用TikTok数据追踪和胁迫全球用户。

TikTok目前正和美国政府讨论如何化解国安疑虑，希望可以继续留在美国这个TikTok最大市场之一。

TikTok的声明称，该公司「有把握可以充分化解美方一切合理的国家安全顾虑，并已朝落实解决方案迈进」。

不过，美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）上月表示，他「极为关切」TikTok相关的国安风险。

© 2022 AFP